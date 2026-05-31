Hallaron sin vida a una psicóloga en una vivienda del barrio Saint Germain

La mujer fue encontrada por su hermano luego de que no respondiera llamados ni mensajes desde el sábado. La Justicia ordenó pericias para determinar las causas del fallecimiento.

Hoy 17:54

Una mujer de 40 años fue hallada sin vida durante la tarde de este domingo en una vivienda ubicada en la Manzana 45, del barrio Saint Germain. El hecho es investigado por la Justicia, que dispuso una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del deceso.

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De acuerdo con fuentes policiales, el hallazgo se produjo alrededor de las 15.20, cuando familiares de la víctima decidieron dirigirse al domicilio preocupados por la falta de contacto desde el día anterior.

La mujer fue identificada como Carmiña Lorena Andrea Santillán, de profesión psicóloga, quien residía sola en el inmueble donde fue encontrada.

Según consta en el informe policial, fue su hermano quien alertó a las autoridades tras descubrir la dramática escena. El hombre manifestó que había intentado comunicarse con ella durante varias horas sin obtener respuesta a llamadas telefónicas ni mensajes.

Ante esa situación, decidió trasladarse hasta la vivienda. Al llegar, y al no recibir contestación desde el interior, forzó una de las puertas de acceso e ingresó al inmueble, donde encontró a su hermana tendida en una habitación y sin aparentes signos vitales.

De inmediato solicitó ayuda y se dio intervención al personal policial y sanitario.

Las fuentes señalaron que la mujer se encontraba sobre una cama en posición decúbito ventral, es decir boca abajo, motivo por el cual se requirió la presencia de profesionales médicos para constatar su estado.

Minutos después arribó al lugar personal del SEASE, cuyos integrantes confirmaron el fallecimiento.

Durante las primeras actuaciones, el hermano de la víctima informó que la mujer padecía episodios compatibles con crisis epilépticas o convulsiones, dato que fue incorporado al expediente como parte de la investigación preliminar.

Por disposición de la fiscal de turno, Dra. Celia Mussi, se ordenó preservar la escena para permitir el trabajo de los peritos de Criminalística, quienes realizaron las tareas correspondientes de relevamiento y recolección de evidencias.

Asimismo, se dispusieron distintas medidas periciales y estudios forenses destinados a establecer con precisión las causas de la muerte.