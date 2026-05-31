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SANTIAGO DEL ESTERO | 31 MAY 2026 | 21º
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Estudiantes y Unión Santiago quedaron a mano en Huaico Hondo

Por la fecha 7 del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol, fue empate 0 a 0.

Hoy 18:55
Estudiantes Unión Santiago
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