Deportivo Morón fue contundente y se lo ganó a Mitre en el 8 de Abril

El equipo de Cristian Mazzón no tuvo una buena tarde en Dres. Castiglione y perdió por 3 a 1 ante el Gallito por la fecha 16 de la Primera Nacional.

Hoy 18:10

Mitre no pudo hacerse fuerte en casa y perdió por 3 a 1 frente a Deportivo Morón en el 8 de Abril, por la fecha 16 de la Primera Nacional. El equipo santiagueño generó situaciones claras en el comienzo, pero la falta de eficacia terminó siendo determinante ante un rival que mostró una contundencia letal.

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El conjunto dirigido por Cristian Mazzón tuvo en Rosales a su principal carta ofensiva durante los primeros minutos. Sin embargo, las oportunidades creadas no pudieron transformarse en gol y la visita aprovechó cada espacio para golpear en los momentos justos.

A los 28 minutos del primer tiempo apareció Toloza, quien sacó un remate espectacular para abrir el marcador y poner en ventaja a Deportivo Morón. El golpe fue duro para Mitre y, cuando intentaba reaccionar, volvió a sufrir una desatención defensiva que terminó con el tanto de Contreras a los 40 minutos para el 2-0 parcial.

En el complemento, el Aurinegro encontró rápidamente una esperanza. A los seis minutos, Rosales cambió por gol un penal y descontó para dejar abierto el encuentro. Mitre intentó empujar y buscar la igualdad, pero volvió a encontrarse con un rival práctico y efectivo.

Cuando el local buscaba acercarse en el resultado, Fagundez sentenció la historia a los 35 minutos del segundo tiempo con el tercer gol de la tarde para la visita. De esa manera, Deportivo Morón selló una victoria merecida por su contundencia y se llevó tres puntos importantes de Santiago del Estero.

Con este resultado, Mitre sufrió la primera derrota desde la llegada de Cristian Mazzón como entrenador y se mantiene en el 12º puesto de la tabla con 17 puntos, producto de 3 victorias, 8 empates y 4 derrotas. En la próxima jornada tendrá una exigente visita a Mendoza para enfrentar a Godoy Cruz, en busca de recuperar terreno en el campeonato.