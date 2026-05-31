Zaira Nara habló de su reconciliación con Paula Chaves: "Nos dimos un abrazo y hablamos durante una hora"

La modelo reveló detalles del reencuentro con su ex amiga luego de años de distanciamiento. Contó que pudieron mantener una charla pendiente y destacó que el tiempo ayudó a sanar las diferencias.

Hoy 18:25

Luego de que una fotografía de ambas juntas despertara la atención de sus seguidores, Zaira Nara rompió el silencio y contó cómo fue el acercamiento con Paula Chaves tras varios años de distanciamiento.

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La modelo fue invitada al programa televisivo "La Peña de Morfi", donde explicó que la imagen que recientemente circuló en redes sociales no correspondía al primer encuentro entre ambas después de la ruptura de su amistad.

Según relató, el reencuentro ocurrió tiempo atrás, poco antes de la entrega de los premios Martín Fierro de la Moda, cuando coincidieron de manera inesperada en un atelier mientras se probaban vestuarios para el evento.

"No nos reencontramos esta semana por primera vez", aclaró Zaira al recordar aquel momento que, según confesó, la movilizó emocionalmente.

La hermana de Wanda Nara explicó que, pese a todo lo ocurrido en los últimos años, siempre conservó un profundo cariño por Chaves. Por ese motivo, cuando la vio en el lugar, decidió acercarse sin dudarlo.

"Nos dimos un abrazo y nos quedamos hablando una hora", contó, al tiempo que reconoció que aún hoy le genera emoción recordar ese momento.

La modelo aseguró que el encuentro se desarrolló en un clima de respeto y afecto mutuo, lejos de cualquier tensión. Incluso remarcó que nunca sintió mala voluntad entre ambas, pese a la repercusión mediática que tuvo el conflicto que las alejó.

Tras aquella conversación inicial, decidieron volver a verse en un ámbito más privado para continuar dialogando sobre cuestiones pendientes.

En ese sentido, Zaira reveló que hace pocos días Paula visitó su casa y mantuvieron una extensa charla, una instancia que consideró necesaria para poder expresar sentimientos y aclarar situaciones que habían quedado sin resolver.

"Las dos teníamos muchas cosas para decir", explicó, al señalar que durante el conflicto cada una mantuvo su propia mirada sobre lo ocurrido, pero que nunca habían tenido la oportunidad de hablar profundamente del tema lejos de la exposición pública.

Aunque evitó brindar detalles sobre los motivos concretos que originaron el distanciamiento, sostuvo que la conversación fue positiva y permitió abrir una nueva etapa en el vínculo.

Finalmente, la conductora y modelo reconoció que no sabe qué ocurrirá en el futuro con la relación, pero destacó el valor de haber podido reencontrarse y dialogar con sinceridad.

"Somos dos buenas personas que teníamos ciertas cosas que arreglar, y me parece que el tiempo a veces cura todo", concluyó, dejando abierta la posibilidad de reconstruir una de las amistades más populares del mundo del espectáculo argentino.