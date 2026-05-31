Juan José Campanella critica el aumento de películas dobladas en Argentina

Juan José Campanella manifiesta su preocupación ante un informe que revela que el 80% de las películas en cines argentinos son dobladas al español, lo que refleja un cambio en los hábitos culturales del país.

Hoy 19:14

El director Juan José Campanella ha expresado su profunda preocupación tras conocerse un informe que revela que el 80% de las películas que se proyectan en los cines argentinos se exhiben dobladas al español. Este dato alarmante indica un cambio significativo en los hábitos de consumo cultural en el país.

Según el estudio, la presencia de versiones en idioma original ha disminuido drásticamente, lo que ha generado un intenso debate público sobre las políticas culturales y la importancia de preservar el acceso a las obras cinematográficas en su forma original. Campanella, al conocer este relevamiento, manifestó que “navega entre la pena y la vergüenza”, lo que evidencia su preocupación por el futuro del cine argentino.

Adrián Ortiz, programador de 200 salas de cine en Argentina, ha explicado que la llegada de la televisión por cable en los años ’90 marcó un cambio silencioso en la forma en que se consumía el cine, seguido por el auge de las plataformas de streaming y las redes sociales. Esta transformación ha llevado a que muchas generaciones crezcan viendo películas en castellano, con la versión original como una opción menos común.

Los datos específicos reflejan la magnitud de este fenómeno cultural. En el cine Cinemark Quilmes, por ejemplo, cinco de cada siete funciones de la película El diablo viste a la moda son exhibidas en versión doblada, mientras que en el complejo Hiper Libertad de Salta, todas las funciones diarias de Michael se proyectan en español. Además, en Backroom se registra un 95% de proyecciones en español, lo que subraya la consolidación de esta práctica en distintas regiones del país.

La preocupación de Campanella también se vincula con el debate más amplio sobre financiamiento cultural. En una entrevista reciente, fue contundente al expresar su desacuerdo con los recortes en este ámbito. Al presentar su película Parque Lezama, criticó la aprobación de artículos en la reforma laboral que afectan los recursos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, advirtiendo que esta tendencia refleja una visión errónea sobre la cultura como un gasto prescindible.

Para Campanella, la desfinanciación de la cultura es un error crítico para el país. Recordó que Argentina ha sido históricamente un referente cultural y enfatizó que, a pesar de los desafíos actuales, esta relevancia cultural se mantiene gracias a la producción y el talento local. Su postura conecta el problema del doblaje con una preocupación más amplia sobre el sostenimiento institucional y financiero del sector cinematográfico.