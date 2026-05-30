Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 31 MAY 2026 | 19º
X
Somos Deporte

En vivo: Quimsa quiere cerrar la serie ante Boca soñando con otra final de la Liga Nacional

La Fusión visitará esta noche al Xeneize en el cuarto juego de las semifinales con la posibilidad de sellar la serie y avanzar a la definición del campeonato. Escúchalo por Radio Panorama.

Hoy 20:30

Quimsa tendrá esta noche otra oportunidad para meterse en una nueva final de la Liga Nacional de Básquet. Desde las 20.05, la Fusión visitará a Boca Juniors en el cuarto partido de la serie de semifinales con la chance de cerrar la llave y asegurar su lugar en la definición del torneo. Escúchalo por Radio Panorama.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO OPCIÓN 1 

TEMAS Asociación Atlética Quimsa Liga Nacional de Básquet Club Atlético Boca Juniors

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hallaron sin vida a una psicóloga en una vivienda del barrio Saint Germain
  2. 2. Caos en la feria del Siglo XXI: mujeres se pelearon por espacios y hubo dos heridas
  3. 3. La principal hipótesis sobre el crimen de Agostina Vega y la pista clave que llevó al hallazgo de los restos
  4. 4. Deportivo Morón fue contundente y se lo ganó a Mitre en el 8 de Abril
  5. 5. “Está muerto en vida”: el desgarrador estado del padre de Agostina tras conocer la muerte de su hija
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT