En vivo: Quimsa quiere cerrar la serie ante Boca soñando con otra final de la Liga Nacional

La Fusión visitará esta noche al Xeneize en el cuarto juego de las semifinales con la posibilidad de sellar la serie y avanzar a la definición del campeonato. Escúchalo por Radio Panorama.

Hoy 20:30

Quimsa tendrá esta noche otra oportunidad para meterse en una nueva final de la Liga Nacional de Básquet. Desde las 20.05, la Fusión visitará a Boca Juniors en el cuarto partido de la serie de semifinales con la chance de cerrar la llave y asegurar su lugar en la definición del torneo. Escúchalo por Radio Panorama.

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