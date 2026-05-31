"No se murió, la mataron": familiares y amigos de Agostina Vega levantaron un altar para exigir justicia

En medio de la conmoción por el crimen de la adolescente de 14 años, allegados a la víctima colocaron fotografías, cartas y mensajes frente a la vivienda familiar. El lugar se transformó en un espacio de recuerdo y reclamo.

Hoy 20:03

El dolor por el asesinato de Agostina Vega continúa movilizando a la comunidad cordobesa. En las últimas horas, familiares, amigos y vecinos de la adolescente de 14 años realizaron un emotivo altar frente a la vivienda de su familia, donde dejaron mensajes, fotografías y objetos en su memoria.

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La iniciativa surgió como una forma de homenajear a la joven y, al mismo tiempo, mantener vigente el reclamo de justicia por un crimen que generó una profunda conmoción en toda la provincia.

En el lugar pueden observarse fotografías de Agostina, cartas de despedida, flores y carteles con mensajes dirigidos a la adolescente, además de expresiones de apoyo hacia sus familiares, quienes atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

Uno de los mensajes que más impactó a quienes se acercaron al sitio fue la frase: "No se murió, la mataron", una consigna que resume el sentimiento de indignación y dolor que expresan sus seres queridos.

El altar se convirtió rápidamente en un espacio de encuentro para vecinos, amigos y personas que siguieron el caso desde distintos puntos de Córdoba. Allí, muchos dejaron palabras de aliento, velas y muestras de afecto para acompañar a la familia en medio del duelo.

Mientras tanto, el pedido de justicia sigue creciendo en las redes sociales y en distintas manifestaciones públicas, donde allegados a la víctima reclaman que se esclarezcan por completo las circunstancias del hecho y que todos los responsables sean identificados.

La muerte de Agostina provocó una fuerte repercusión social y generó numerosas expresiones de solidaridad hacia su entorno más cercano, especialmente hacia sus padres, abuelos y demás familiares.

En ese contexto, el altar instalado frente a la vivienda familiar se transformó en un símbolo de memoria y reclamo, un lugar donde el dolor colectivo encuentra una forma de expresión mientras la investigación judicial continúa avanzando.

Con flores, fotografías y mensajes cargados de emoción, familiares y amigos mantienen vivo el recuerdo de Agostina y renuevan el pedido para que su muerte no quede impune.