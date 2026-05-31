Caso Agostina Vega: el gobernador recibió a sus abuelos y prometió profundizar la investigación

La familia de la adolescente fue recibida por las máximas autoridades provinciales. Pidieron que la investigación continúe y que se esclarezca si hubo más personas involucradas en el crimen.

Hoy 20:38

Los abuelos de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, fueron recibidos por el gobernador provincial en el marco de la investigación que busca esclarecer el crimen y determinar si existieron más responsables además del único detenido.

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Durante el encuentro, del que también participaron el ministro de Seguridad y el ministro de Justicia, las autoridades ratificaron el compromiso de poner a disposición todos los recursos humanos y técnicos necesarios para profundizar la investigación y avanzar sobre cada una de las líneas abiertas en la causa.

La reunión se produjo días después del hallazgo de los restos de la adolescente en un descampado de Ampliación Ferreyra, un hecho que conmocionó a la provincia y que derivó en un fuerte reclamo de justicia por parte de familiares, amigos y vecinos.

Tras el encuentro, el abogado de la familia, Carlos Nayi, sostuvo que la reunión fue importante para transmitir tranquilidad a los familiares y destacó la voluntad de las autoridades de colaborar para que todos los responsables del hecho sean identificados y llevados ante la Justicia.

A la salida de la reunión, Miguel, abuelo de la víctima, aseguró que la familia se retiró más conforme luego de escuchar el compromiso asumido por el gobernador. Según expresó, las autoridades garantizaron que se utilizarán todos los recursos disponibles para determinar si hubo otros implicados en el crimen y lograr que reciban la condena correspondiente.

Por su parte, Elizabeth, abuela de Agostina, pidió que la investigación no se detenga. “Que sigan hasta encontrar a la última persona que le hizo algo a mi nieta”, expresó visiblemente emocionada, al reiterar el pedido de justicia de toda la familia.

La causa continúa bajo investigación judicial mientras los pesquisas avanzan con pericias, análisis de pruebas y nuevas medidas para reconstruir lo ocurrido con Agostina Vega y establecer si otras personas tuvieron algún grado de participación en el hecho.