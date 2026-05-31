Detuvieron a dos hombres acusados de apuñalar a un vecino durante una pelea en pleno centro de Las Termas

La víctima, de 41 años, sufrió una grave herida en el tórax que le provocó una lesión pulmonar y debió ser derivada al Hospital Regional. Los sospechosos fueron identificados mediante testimonios y registros de cámaras de seguridad.

Hoy 21:11

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas acusados de haber participado en una violenta pelea que terminó con un vecino gravemente herido con un arma blanca en la ciudad de Las Termas de Río Hondo.

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El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en la intersección de avenidas Juan Bautista Alberdi y Maipú, en pleno centro termense, donde efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 50 intervinieron tras ser alertados sobre una gresca entre varias personas.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre de 41 años con una herida punzante en el tórax, aparentemente provocada durante el enfrentamiento con otros dos sujetos.

Debido a la gravedad de la lesión, la víctima fue trasladada de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Termas, donde recibió las primeras atenciones médicas y fue sometida a estudios de mayor complejidad.

Los exámenes determinaron que presentaba una lesión pulmonar causada por una herida punzante en el sector lateral derecho del tórax, por lo que los profesionales de la salud dispusieron su inmediata derivación al Hospital Regional de la ciudad Capital, donde permanece internado bajo observación médica.

Testigos y cámaras fueron claves

Tras tomar conocimiento del caso, las autoridades judiciales ordenaron el inicio de una investigación para identificar a los responsables de la agresión.

En ese marco, los testimonios recabados por el personal policial resultaron fundamentales para avanzar en la causa. Un hombre de 45 años que presenció el episodio aportó información relevante sobre los presuntos agresores.

Además, el propietario de un comercio ubicado en las inmediaciones entregó las grabaciones de las cámaras de seguridad, material que permitió reconstruir la secuencia de los hechos y confirmar la participación de los sospechosos.

Con los datos obtenidos, los investigadores realizaron distintas averiguaciones para establecer los domicilios y la identidad de los involucrados.

Aprehendidos y a disposición de la Justicia

Como resultado de las tareas investigativas, durante la siesta del domingo los efectivos concretaron la detención de los dos acusados.

Se trata de hombres de 38 y 45 años, domiciliados en la localidad de Pozuelos y en el barrio Herrera El Alto, respectivamente.

Ambos fueron trasladados a sede policial en calidad de aprehendidos y quedaron a disposición de la Fiscalía de turno, acusados por el delito de lesiones.

Mientras tanto, la víctima continúa internada por prescripción médica, en tanto la investigación sigue adelante para determinar con precisión las circunstancias en que se produjo la violenta agresión.