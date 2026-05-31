Un motociclista terminó hospitalizado luego de un violento choque contra un poste

El siniestro ocurrió durante la mañana de este domingo en el barrio Virgen de Guadalupe. La víctima sufrió lesiones de consideración y fue asistida por personal médico.

Hoy 21:10

Un hombre de 33 años resultó herido durante las primeras horas de este domingo tras protagonizar un siniestro vial sobre Avenida Independencia, en la zona sur de la ciudad Capital.

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Según fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 6.40 cuando el conductor de una motocicleta 110 c.c perdió el control del rodado por causas que son materia de investigación e impactó contra un poste de tendido eléctrico ubicado a un costado de la calzada.

La víctima fue identificada como Acuña, domiciliado en el barrio Los Flores. A raíz de la violencia del impacto, salió despedido varios metros y sufrió lesiones que requirieron asistencia médica inmediata.

Una ambulancia del Sease acudió al lugar y trasladó al herido hacia el Hospital Regional, donde quedó bajo observación y recibió las curaciones correspondientes.

En el procedimiento trabajó personal de la División Criminalística de la Departamental N°16 Los Flores y efectivos de la Comisaría Comunitaria N°54, quienes realizaron las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.