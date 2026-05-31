Alivio en la Selección Argentina: Leandro Paredes no está desgarrado y podría jugar antes del Mundial

El mediocampista de Boca sufrió una contractura en el isquiotibial derecho, pero los estudios descartaron una lesión de gravedad. Incluso podría sumar minutos en alguno de los amistosos previos al debut mundialista.

Hoy 21:00

La Selección Argentina recibió una noticia tranquilizadora de cara al inicio del Mundial 2026. Finalmente, Leandro Paredes no sufrió un desgarro, como se especuló en las últimas horas, sino que padece una contractura en el isquiotibial de su pierna derecha, una molestia que no compromete su participación en la máxima cita del fútbol.

El volante de Boca Juniors arrastraba una sobrecarga muscular durante la semana previa al encuentro frente a Universidad Católica, partido en el que el Xeneize quedó eliminado de la Copa Libertadores. A pesar de la molestia, decidió estar presente y completar el compromiso, aunque lejos de su mejor condición física.

Tras aquel encuentro, el propio mediocampista explicó la situación. "Venía arrastrando una sobrecarga en el isquio, pero no me iba a perder este partido y tampoco iba a salir. El entrenador me pidió que le diga la verdad, que salga, que me cuide, que tenía cosas importantes por jugar", expresó el futbolista.

Aunque llegará con algunas molestias al primer entrenamiento que realizará el equipo de Lionel Scaloni en Kansas City, su presencia en el debut mundialista no corre ningún riesgo. Incluso existe la posibilidad de que sume minutos en alguno de los dos amistosos preparatorios que afrontará la Albiceleste en territorio estadounidense.

Argentina enfrentará a Honduras el próximo 6 de junio en Texas y luego se medirá con Islandia el 9 de junio en Alabama. El cuerpo técnico evaluará la evolución de Paredes durante los próximos días para determinar si participa en alguno de esos compromisos.

Más allá de su recuperación, el volante no tiene asegurado un lugar entre los titulares para el debut mundialista. Hoy, el mediocampo que aparece con mayores chances de salir desde el arranque está integrado por Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, aunque la experiencia y jerarquía de Paredes lo convierten en una pieza clave dentro de la estructura del seleccionado argentino.