Caos en la feria del Siglo XXI: mujeres se pelearon por espacios y hubo dos heridas

El enfrentamiento se produjo entre siete puesteras por la ubicación de sus lugares y terminó en una violenta pelea generalizada.

Hoy 14:20

Un violento episodio se registró durante la tarde del sábado en la feria del barrio Siglo XXI, donde un grupo de mujeres se enfrentó a golpes en medio de una fuerte discusión por la ocupación de espacios de venta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con los testimonios, el episodio se habría desencadenado cuando algunas feriantes intentaron ubicarse en espacios que ya eran ocupados de manera habitual por otras vendedoras. Esa situación derivó en una fuerte disputa que, en pocos minutos, terminó escalando a golpes.

En cuestión de segundos, la situación derivó en una pelea generalizada en la que participaron al menos siete mujeres, de entre 25 y 60 años, quienes terminaron forcejeando y cayendo sobre el suelo, incluso sobre la mercadería que llevaban para la comercialización.

La violencia del enfrentamiento obligó a la intervención de presentes para intentar separar a las involucradas, mientras la feria quedó momentáneamente desbordada por la situación.

Como consecuencia de la gresca, dos de las mujeres debieron ser trasladadas al centro de salud local, donde recibieron asistencia médica por las lesiones sufridas durante el altercado.

El hecho generó gran preocupación entre los feriantes y vecinos que se encontraban en el lugar, ya que se trata de una feria tradicional del barrio donde habitualmente se desarrollan actividades comerciales de manera pacífica.