En vivo. Estudiantes y Rosario Central se cruzan en la Copa Argentina tras la polémica del pasillo

El Pincha y el Canalla se enfrentarán este domingo desde las 15.30 en el Mario Alberto Kempes, por los 16avos de final. El ganador irá ante Barracas Central o Huracán.
Estudiantes y Rosario Central protagonizarán este domingo uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final de la Copa Argentina. El partido se jugará desde las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y transmisión de TyC Sports.
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