En vivo: Güemes visita a Almagro con la misión de confirmar su recuperación en la Primera Nacional

El Gaucho llega fortalecido tras el triunfo en el debut de Pablo Guiñazú y buscará sumar nuevamente ante un rival que pelea por salir del descenso.

Hoy 15:44

Güemes afrontará este domingo un compromiso importante cuando visite a Almagro por una nueva fecha de la Primera Nacional. El encuentro se disputará desde las 15.30 y tendrá como escenario el estadio del conjunto bonaerense.

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El encargado de impartir justicia será Pablo Giménez, quien contará con la asistencia de Ramón Ortiz y Joaquín Badano. Como cuarto árbitro fue designado Kevin Alegre.

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