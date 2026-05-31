Juan Manuel Cerúndolo quiere seguir haciendo historia en Roland Garros

El argentino vive el mejor momento de su carrera y este lunes buscará los cuartos de final ante Matteo Berrettini. Tras eliminar al número uno del mundo, Juanma se convirtió en la gran sorpresa del torneo parisino.

Hoy 21:23

Acostumbrado durante años a estar bajo la sombra de su hermano Francisco Cerúndolo, Juan Manuel Cerúndolo atraviesa el momento más importante de su carrera y continúa sorprendiendo en Roland Garros. El tenista argentino alcanzó por primera vez la segunda semana de un torneo de Grand Slam y ahora buscará seguir avanzando cuando enfrente al italiano Matteo Berrettini por los octavos de final.

Ubicado en el puesto 56 del ranking ATP, pocos imaginaban al zurdo porteño en esta instancia. Sin embargo, construyó una campaña memorable en París. En la segunda ronda protagonizó uno de los grandes golpes del torneo al eliminar al número uno del mundo, Jannik Sinner, tras remontar dos sets en contra. Luego, en la tercera ronda, superó al español Martín Landaluce en una verdadera maratón de cinco sets y seis horas de juego.

Con esta actuación, el argentino ya igualó la mejor producción de su hermano Francisco Cerúndolo en un Grand Slam. Además, se transformó en la última esperanza nacional en los cuadros individuales de Roland Garros, luego de las eliminaciones de Francisco Comesaña, Thiago Agustín Tirante, Solana Sierra y del propio Francisco.

Del otro lado de la red estará Matteo Berrettini, ex número 6 del mundo y finalista de Wimbledon. Aunque actualmente ocupa el puesto 105 del ranking debido a una serie de lesiones que frenaron su carrera, el italiano recuperó sensaciones en París y llega con confianza tras eliminar a Marton Fucsovics, Artur Rinderknech y al argentino Francisco Comesaña en un dramático partido que se resolvió en el tie-break del quinto set.

El desgaste físico será uno de los factores determinantes del encuentro. Tanto Cerúndolo como Berrettini vienen de disputar partidos extenuantes en la ronda anterior. De hecho, tras vencer a Landaluce, el argentino reconoció el esfuerzo realizado. "Mentalmente se me apagó la batería. Me quiero ir a dormir. No puedo más", confesó entre risas y agotamiento.

Más allá del resultado, Juan Manuel ya aseguró el mejor ranking de su carrera, ya que ascenderá al menos hasta el puesto 44 del mundo cuando se actualice la clasificación ATP. Ahora irá por un nuevo objetivo: convertirse en el primer argentino en alcanzar los cuartos de final de Roland Garros desde Tomás Martín Etcheverry en 2023 y seguir escribiendo una historia que ya es una de las grandes sorpresas del torneo.