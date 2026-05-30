Quimsa le ganó a Boca y jugará la final de la Liga Nacional

La Fusión se impuso esta noche ante el Xeneize 94 a 83 en el cuarto juego de las semifinales, cerró la serie 3 a 1 y definirá el titulo de la máxima categoría del básquet argentino ante Ferro Carril Oeste o Gimnasia y Esgrima de Comodoro.

Hoy 22:20

Quimsa volvió a demostrar por qué es uno de los grandes protagonistas del básquet argentino. El equipo dirigido por Lucas Victoriano derrotó a Boca Juniors por 94 a 83 en La Bombonerita, liquidó la serie semifinal por 3 a 1 y se clasificó a una nueva final de la Liga Nacional de Básquet.

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En el inicio Johnson y Lema adelantaron siete a cero a la visita, Smith con seis puntos y un triple de Faggiano respondieron en Boca. La Fusión sacó nuevamente ventaja mediante el recambio con Orresta y Freeman, pero los aciertos de Cuellos descontaron para los locales que caían 25 - 22.

El juego interno de Meyinsse y Freeman le devolvió la brecha a Quimsa, el Xeneize sumó mediante la eficacia de Faggiano y Cuello, pero nuevamente Figueredo con sus lanzamientos a distancia permitió que los dirigidos por Victoriano se vayan al entretiempo arriba 52 a 42.

Smith sumó un nuevo triple en Boca, pero los siete puntos de Johnson calmaron las aguas. El Xeneize tardó, pero tuvo buenas ofensivas con Scala y Cuello para ponerse a tres, peeo Quimsa cerró el tercer parcial mejor gracias a Solanas para seguir liderando 72/64 a falta de diez minutos.

En el epílogo Barreiro mantuvo las ilusiones del local, pero la Fusión tuvo a la dupla Johnson - Robinson encendida para sostener el liderazgo. Los santiagueños se quedaron con la victoria en la Bombonerita por 94 a 83 y así quedarse con la serie de semis por 3 a 1. Brandon Robinson clave con 23 puntos, 3 asistencias y 3 robos, además de los 18 tantos de Tyren Johnson, del otro lado 22 de Michael Smith

Clasificación de Quimsa a una nueva definición (sexta final para la Fusión en 20 años) de La Liga donde enfrentará al ganador de la serie entre Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Ferro.