La nueva canción que acompaña a la Selección Argentina en su sueño de lograr el bicampeonato mundial

La Scaloneta ya se encuentra en Estados Unidos para preparar su participación en el Mundial 2026 y los jugadores dejaron en claro cuál será la banda sonora que los acompañará en el camino hacia la defensa del título.

Hoy 20:47

La Selección Argentina ya comenzó a vivir el clima del Mundial 2026. Con gran parte del plantel instalado en Estados Unidos, donde ultimará detalles para la máxima cita del fútbol, los campeones del mundo también mostraron cuál es la canción que los acompaña en esta nueva ilusión: "Tierra de Campeones (Pa' los jugadores)", del reconocido dúo de cumbia La T y La M.

Fue Nicolás Otamendi quien compartió en sus redes sociales imágenes del traslado desde el aeropuerto hacia el hotel de concentración en Kansas City, donde se escuchó el tema musical elegido por los futbolistas. Rápidamente, la canción comenzó a ganar protagonismo entre los hinchas y todo indica que podría convertirse en el himno de la Albiceleste durante el certamen.

El tema integra el EP "Tierra de Campeones: Del Agradecimiento a la Nueva Ilusión", un trabajo compuesto por tres canciones: "Hoy juega la Argentina", "Tierra de Campeones (Pa' los jugadores)" y "Argentino yo soy". El lanzamiento busca renovar la conexión entre la música popular y el seleccionado nacional en una nueva aventura mundialista.

La producción llega como continuidad de "Pa' La Selección", la canción que La T y La M popularizó durante la histórica consagración en Qatar 2022. Incluso antes del estreno, el grupo grabó un video junto a varios integrantes de la Scaloneta, generando expectativa entre los fanáticos que sueñan con volver a ver a Argentina en lo más alto del mundo.

Mientras tanto, el plantel ya trabaja pensando en el debut. Un total de 18 futbolistas arribaron a suelo estadounidense junto al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, mientras que figuras como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez se incorporarán directamente en los próximos días.

Los entrenamientos oficiales comenzarán en el Compass Minerals National Performance Center, complejo perteneciente a Sporting Kansas City. Antes del estreno mundialista, Argentina disputará dos amistosos preparatorios: el 6 de junio ante Honduras y el 9 de junio frente a Islandia. Luego llegará el gran desafío, cuando el seleccionado nacional debute el 16 de junio ante Argelia, con la ilusión intacta de volver a hacer historia y alcanzar el ansiado bicampeonato mundial.