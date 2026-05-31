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SANTIAGO DEL ESTERO | 31 MAY 2026 | 19º
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Independiente de Fernández goleó a Defensores de Forres y sigue en lo más alto de la Zona Robles

El equipo de Marcos Carrizo sigue firme, se impuso por 5 a 2 y se mantiene en soledad en la parte alta de su grupo.

Hoy 19:10

Programación de la fecha 7

Viernes 29

Instituto Santiago 3-0 Banfield de La Banda

Domingo 31

Independiente de Fernández 5-2 Defensores de Forres

Sportivo Fernández 1-2 Atlético Forres

Independiente de Beltrán 1-0 Unión de Beltrán

Villa Unión 1-3 Vélez de San Ramón

Estudiantes de Huaico Hondo 0-0 Unión Santiago

Agua y Energía 2-3 Central Argentino de La Banda

Martes 2 de junio

Comercio Central Unidos vs. Mitre

  • Cancha: Comercio
  • Reserva: 14.00
  • Primera: 15.00

Miércoles 3 de junio

Central Córdoba vs. Güemes

  • Cancha: Predio Sintético de Central Córdoba (El Zanjón)
  • Reserva: 13.00
  • Primera: 15.00

Fecha 7 - Reserva

Viernes 29

Instituto Santiago 0-0 Banfield de La Banda

Domingo 31

Independiente de Fernández 1-0 Defensores de Forres

Sportivo Fernández 3-0 Atlético Forres

Independiente de Beltrán 3-1 Unión de Beltrán

Villa Unión 3-3 Vélez de San Ramón

Estudiantes de Huaico Hondo 2-0 Unión Santiago

Agua y Energía 1-2 Central Argentino de La Banda

Martes 2 de junio

Comercio Central Unidos vs. Mitre

Cancha: Comercio

Reserva: 14.00

Miércoles 3 de junio

Central Córdoba vs. Güemes

Cancha: Predio Sintético de Central Córdoba (El Zanjón)

Reserva: 13.00

  • Cancha: Predio Sintético de Central Córdoba (El Zanjón)
  • Reserva: 13.00
  • Primera: 15.00

Foto: Más Deportes Fernández

TEMAS Club Atlético Independiente de Fernández Club Atlético Defensores de Forres Liga Santiagueña de Fútbol

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