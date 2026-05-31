Independiente de Fernández goleó a Defensores de Forres y sigue en lo más alto de la Zona Robles

El equipo de Marcos Carrizo sigue firme, se impuso por 5 a 2 y se mantiene en soledad en la parte alta de su grupo.
Viernes 29
Instituto Santiago 3-0 Banfield de La Banda
Independiente de Fernández 5-2 Defensores de Forres
Sportivo Fernández 1-2 Atlético Forres
Independiente de Beltrán 1-0 Unión de Beltrán
Villa Unión 1-3 Vélez de San Ramón
Estudiantes de Huaico Hondo 0-0 Unión Santiago
Agua y Energía 2-3 Central Argentino de La Banda
Comercio Central Unidos vs. Mitre
Central Córdoba vs. Güemes
Fecha 7 - Reserva
Viernes 29
Instituto Santiago 0-0 Banfield de La Banda
Domingo 31
Independiente de Fernández 1-0 Defensores de Forres
Sportivo Fernández 3-0 Atlético Forres
Independiente de Beltrán 3-1 Unión de Beltrán
Villa Unión 3-3 Vélez de San Ramón
Estudiantes de Huaico Hondo 2-0 Unión Santiago
Agua y Energía 1-2 Central Argentino de La Banda
Martes 2 de junio
Comercio Central Unidos vs. Mitre
Cancha: Comercio
Reserva: 14.00
Miércoles 3 de junio
Central Córdoba vs. Güemes
Cancha: Predio Sintético de Central Córdoba (El Zanjón)
Reserva: 13.00
Foto: Más Deportes Fernández