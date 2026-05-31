Colombia irá a segunda vuelta: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella definirán quién será el próximo presidente

Ninguno de los candidatos logró superar el 50% de los votos en la primera vuelta. El oficialismo buscará continuar el proyecto de Gustavo Petro, mientras que la derecha intentará regresar al poder en una elección marcada por la polarización.

Hoy 19:32

Colombia se encamina a una segunda vuelta presidencial luego de que ninguno de los candidatos lograra alcanzar la mayoría absoluta necesaria para consagrarse presidente en la primera ronda electoral. Con gran parte de las mesas escrutadas, Iván Cepeda, representante del oficialista Pacto Histórico, y el dirigente de derecha Abelardo de la Espriella se consolidaron como los dos candidatos más votados y definirán el futuro político del país en un nuevo enfrentamiento en las urnas.

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Más de 41 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para participar de una jornada electoral marcada por una fuerte polarización política. Los comicios fueron seguidos de cerca tanto dentro como fuera del país, donde miles de colombianos residentes en el exterior también emitieron su voto durante la última semana.

La elección representa además una evaluación sobre la gestión del presidente Gustavo Petro, quien no puede buscar la reelección. En ese contexto, Cepeda se presenta como el candidato que busca dar continuidad a las reformas impulsadas por el actual gobierno, especialmente en materia social y económica.

Por su parte, De la Espriella logró consolidarse como la principal referencia de la oposición. Durante la campaña puso el foco en la seguridad, el combate al crimen y la defensa del libre mercado, captando el apoyo de sectores que reclaman un cambio de rumbo político.

Uno de los datos destacados de la jornada fue el desempeño por debajo de lo esperado de otros candidatos que aparecían bien posicionados en las encuestas. Ese escenario convierte a sus votantes en un factor clave para la definición del balotaje y abre una intensa etapa de negociaciones y alianzas.

La segunda vuelta presidencial se realizará el próximo 21 de junio, cuando los colombianos volverán a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro. El ganador asumirá la presidencia el 7 de agosto de 2026 y gobernará el país hasta 2030.

Con dos proyectos políticos claramente diferenciados, la campaña entra ahora en su tramo decisivo. La disputa entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella definirá no solo el próximo gobierno, sino también el rumbo político que tomará Colombia durante los próximos cuatro años.