La Banda: un joven de 22 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza

La víctima tiene 22 años y fue trasladada de urgencia al CIS Banda. Investigan las circunstancias en las que se produjo el ataque.

Hoy 19:56

Un joven de 22 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza durante un violento enfrentamiento registrado en inmediaciones de la cancha de Agua y Energía, en la ciudad de La Banda.

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Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 18.30 sobre calle Ituzaingó y el Canal, en cercanías del estadio del club. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a Acosta tendido sobre el pasto con una herida de arma de fuego en la cabeza.

La víctima, domiciliada en la intersección de Ituzaingó y Misiones, permaneció en el lugar hasta la llegada de una ambulancia. Cerca de 20 minutos después fue trasladada junto a sus padres, hacia el Centro Integral de Salud Banda para recibir atención médica.

Por el momento, los investigadores intentan determinar las causas que desencadenaron los incidentes y no descartan ninguna hipótesis. Tampoco trascendió si el enfrentamiento guarda relación con el partido disputado en la cancha de Agua y Energía entre el equipo local y Central Argentino, en el marco de la Liga Santiagueña.

En el procedimiento intervino personal policial que trabajó en el lugar para recabar información y avanzar con las actuaciones correspondientes, mientras la causa quedó bajo investigación judicial para establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.