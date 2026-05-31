La Banda: un joven de 22 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza

La víctima tiene 22 años y fue trasladada de urgencia al CIS Banda. Investigan las circunstancias en las que se produjo el ataque.
Un joven de 22 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza durante un violento enfrentamiento registrado en inmediaciones de la cancha de Agua y Energía, en la ciudad de La Banda.
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Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 18.30 sobre calle Ituzaingó y el Canal, en cercanías del estadio del club. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a Acosta tendido sobre el pasto con una herida de arma de fuego en la cabeza.
La víctima, domiciliada en la intersección de Ituzaingó y Misiones, permaneció en el lugar hasta la llegada de una ambulancia. Cerca de 20 minutos después fue trasladada junto a sus padres, hacia el Centro Integral de Salud Banda para recibir atención médica.
Por el momento, los investigadores intentan determinar las causas que desencadenaron los incidentes y no descartan ninguna hipótesis. Tampoco trascendió si el enfrentamiento guarda relación con el partido disputado en la cancha de Agua y Energía entre el equipo local y Central Argentino, en el marco de la Liga Santiagueña.
En el procedimiento intervino personal policial que trabajó en el lugar para recabar información y avanzar con las actuaciones correspondientes, mientras la causa quedó bajo investigación judicial para establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.