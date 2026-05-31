Anthony Hamilton, el padre que impulsó a Lewis Hamilton en la Fórmula 1

Anthony Hamilton, padre de Lewis Hamilton, dedicó su vida a trabajar incansablemente para forjar la carrera de su hijo en la Fórmula 1.

Hoy 19:01

En la trayectoria de Lewis Hamilton, un nombre resuena con fuerza antes de los trofeos y contratos: el de su padre, Anthony Hamilton.

Lejos de ser un piloto profesional, Anthony vivió una vida alejada del lujo, nacido en el Reino Unido en una familia de origen caribeño, enfrentando un entorno donde las oportunidades eran limitadas.

Su vida estuvo marcada por el trabajo constante. A lo largo de los años, Anthony desempeñó múltiples empleos, desde el sector ferroviario hasta trabajos técnicos, siempre con la meta de sostener a su familia y facilitar el camino de su hijo hacia el automovilismo.

La pasión por el automovilismo nació con un simple regalo: un kart usado. Aunque no era el más competitivo, fue suficiente para que Lewis, desde niño, demostrara un talento notable.

Anthony pronto se dio cuenta de que el interés de su hijo por las carreras no era temporal; había en él disciplina y concentración, cualidades esenciales para un futuro en la pista.

El automovilismo es un deporte de alto costo, donde cada carrera implica gastos significativos. Muchos jóvenes talentos se ven forzados a abandonar sus sueños por motivos económicos, pero Anthony Hamilton decidió desafiar esa realidad.

Durante años, trabajó en múltiples empleos, compaginando largas jornadas laborales con las competencias de su hijo, sin una estructura profesional detrás, solo con organización, esfuerzo y constancia.

El apoyo de Anthony fue crucial, no solo en términos económicos, sino también emocionalmente. Estuvo presente en cada carrera, revisando detalles y tomando decisiones que marcarían el rumbo de Lewis.

A finales de los años noventa, el arduo trabajo comenzó a dar frutos. Lewis se destacó en su categoría y fue seleccionado para el programa de jóvenes pilotos de McLaren, un punto de inflexión en su carrera, que llegó como resultado de años de dedicación.

El ascenso de Lewis Hamilton a la Fórmula 1 fue un proceso gradual, pero inevitable. Con el tiempo, su nombre se solidificó entre los grandes del automovilismo, ganando campeonatos y estableciendo récords.

A lo largo de esta trayectoria exitosa, la figura de Anthony Hamilton se mantuvo constante, evolucionando pero siempre presente, desde los inicios difíciles hasta los momentos de gloria.