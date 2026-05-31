Rodrigo De Paul fue visto en un recital de Tini antes de sumarse a la Selección argentina

El mediocampista disfrutó del show que brindó la cantante en Perú y fue captado por los fanáticos entre el público. En las próximas horas se incorporará a la concentración del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Hoy 18:22

A pocos días de sumarse a la concentración de la Selección argentina, Rodrigo De Paul aprovechó un momento de descanso para acompañar a su novia, la cantante Tini, durante un recital que ofreció en Perú. Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales.

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El mediocampista, que actualmente milita en el Inter Miami, fue filmado por varios asistentes mientras disfrutaba del espectáculo desde uno de los sectores destinados al público. Los videos comenzaron a circular masivamente y despertaron una gran repercusión entre los seguidores de la pareja.

En una de las grabaciones viralizadas, De Paul aparece sonriente observando el show, vestido con ropa oscura y una capucha, mientras sostiene un vaso térmico en una mano y un cigarrillo electrónico en la otra.

Otra de las imágenes que más comentarios generó muestra al futbolista cantando con entusiasmo la canción "Buenos Aires" junto a integrantes del equipo de trabajo de Tini, en medio de un estadio colmado de espectadores.

La presencia del campeón del mundo en el recital se produjo apenas horas antes de su incorporación al seleccionado nacional, que ya comenzó a reunirse de cara a los próximos compromisos internacionales.

Mientras tanto, la mayor parte de los futbolistas convocados por Lionel Scaloni ya arribó a Kansas, ciudad donde el conjunto albiceleste estableció su base de operaciones para iniciar los trabajos de preparación.

Los jugadores llegaron este domingo y se alojaron en el Origin Hotel Kansas City, donde fueron recibidos por un importante grupo de hinchas argentinos que se acercó para saludarlos y expresarles su apoyo.

Está previsto que los entrenamientos formales comiencen este lunes en las instalaciones del Sporting Kansas City, con vistas a los desafíos que afrontará el seleccionado en el marco de su preparación rumbo al Mundial 2026.

En ese contexto, Rodrigo De Paul se incorporará en las próximas horas al plantel nacional, luego de acompañar a Tini en uno de los shows más comentados de su gira y protagonizar imágenes que rápidamente recorrieron las redes sociales.