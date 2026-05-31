“Siempre va a ser mi lugar favorito”: Emilia Mernes fue declarada ciudadana ilustre en Nogoyá

La cantante recibió un emotivo reconocimiento en su ciudad natal y se mostró conmovida al reencontrarse con sus raíces, familiares y seguidores.

Hoy 18:49

Emilia Mernes vivió uno de los momentos más especiales de su carrera al ser declarada ciudadana ilustre de Nogoyá, la localidad entrerriana donde nació y dio sus primeros pasos en la música. La ceremonia se realizó en la Casa de la Cultura y reunió a familiares, amigos, autoridades y cientos de fanáticos que se acercaron para acompañar a la artista.

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El reconocimiento fue impulsado por el municipio y el Concejo Deliberante de la ciudad, que destacó tanto la trayectoria artística de la cantante como su permanente vínculo con la comunidad que la vio crecer. Durante el acto, Emilia no pudo ocultar su emoción y agradeció el cariño recibido.

“Nogoyá es mi vida. Acá están mis recuerdos, mis amigos, mi familia, mis profesores y esos lugares que me recuerdan siempre de dónde vengo”, expresó la cantante ante los presentes, visiblemente conmovida por el homenaje.

La visita de la artista generó una gran expectativa en la ciudad. Decenas de seguidores se acercaron para verla de cerca y participar de una jornada que se transformó en una verdadera celebración popular. Emilia llegó a su tierra natal luego de una intensa agenda internacional que incluyó presentaciones en distintos escenarios y el cierre de su gira .mp3 Tour en Nueva York.

Durante su discurso, la cantante reconoció que, pese a haberse presentado en grandes escenarios alrededor del mundo, el recibimiento en Nogoyá tuvo un significado especial. “He pasado por muchos escenarios, pero estar hoy acá con todos ustedes es algo único. Estoy muy emocionada”, señaló.

La distinción fue aprobada por unanimidad y contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani y del intendente Bernardo Schneider, quienes resaltaron el impacto positivo que genera Emilia para las nuevas generaciones. Ambos coincidieron en señalar que su historia representa un ejemplo de esfuerzo, perseverancia y crecimiento profesional.

Además de recordar sus inicios en la música, la artista compartió anécdotas de su infancia y de los primeros espectáculos que realizó en la región. Entre risas, rememoró aquellos tiempos en los que cantaba en pequeños escenarios locales sin imaginar que años después recorrería algunos de los escenarios más importantes del mundo.

A pesar de su éxito internacional, Emilia mantiene intacto su vínculo con Nogoyá. Cada regreso a la ciudad significa un reencuentro con familiares, amigos y vecinos que la acompañaron desde sus comienzos. “Siempre va a ser mi lugar favorito”, aseguró la cantante, reafirmando el fuerte lazo que conserva con sus raíces.

Con este reconocimiento, Emilia Mernes suma un nuevo capítulo a una carrera en constante crecimiento, pero esta vez lejos de los rankings y los escenarios multitudinarios: el homenaje llegó desde el lugar donde todo comenzó.