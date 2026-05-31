Alarma nuclear en Ucrania: un dron impactó en la central de Zaporiyia y monitorean la radiación

El Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó daños en una instalación de la mayor planta nuclear de Europa. Los niveles de radiación se mantienen normales, mientras Rusia y Ucrania intercambian acusaciones.

Hoy 18:24

Un dron impactó en la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, y volvió a encender las alarmas sobre la seguridad de las instalaciones atómicas en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó daños en uno de los edificios de la planta, aunque aclaró que los niveles de radiación continúan dentro de los parámetros normales.

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Según informó el organismo de la ONU, sus inspectores desplegados en la central observaron daños en el exterior de un edificio de turbinas que habría sido alcanzado por un dron. Tras analizar la escena, los especialistas señalaron que las evidencias encontradas son compatibles con el impacto de una aeronave no tripulada.

La central de Zaporiyia, ubicada en el sur de Ucrania y bajo control ruso desde los primeros meses de la invasión iniciada en 2022, se encuentra cerca de la línea del frente y ha sido escenario de numerosos incidentes durante el conflicto. Por su tamaño y capacidad de generación, es considerada una instalación estratégica para ambos países.

El sábado, los inspectores del OIEA debieron refugiarse luego de escuchar drones operando en las inmediaciones y disparos cerca del complejo. La situación generó preocupación internacional por el riesgo que representa cualquier ataque sobre instalaciones nucleares.

A raíz de lo ocurrido, el director general del organismo, el argentino Rafael Grossi, lanzó una nueva advertencia. “Atacar instalaciones nucleares es como jugar con fuego”, afirmó en sus redes sociales, al tiempo que insistió en que no debe haber ataques desde ni contra la planta.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que los daños provocados por el dron se registraron a unos diez metros de la sala del reactor. Además, las autoridades rusas denunciaron un nuevo ataque contra el taller de transporte de la central, donde varios vehículos habrían resultado destruidos.

Desde la empresa estatal rusa Rosatom sostuvieron que el dron habría sido guiado mediante un cable de fibra óptica, lo que, según su interpretación, descartaría la posibilidad de un impacto accidental. El director general de la compañía, Alexéi Lijachov, advirtió que el episodio acerca a la región a un incidente con consecuencias potencialmente graves.

Sin embargo, el gobierno de Ucrania rechazó las acusaciones. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó las denuncias como carentes de lógica y señaló que no tendría sentido que Kiev atacara una central nuclear ubicada en territorio ucraniano que busca recuperar bajo su control.

Mientras continúan las acusaciones cruzadas, el incidente vuelve a poner el foco sobre los riesgos que implica la guerra en torno a infraestructuras sensibles. Aunque la seguridad operativa de la planta permanece garantizada y no se detectaron aumentos de radiación, la comunidad internacional sigue observando con preocupación cualquier acción militar cerca de la central nuclear de Zaporiyia.