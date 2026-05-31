Tragedia en Birmania: una explosión dejó decenas de muertos y más de 70 heridos

El estallido ocurrió en una zona del estado Shan controlada por un grupo rebelde. Las primeras hipótesis apuntan a la detonación accidental de explosivos utilizados para actividades mineras.

Hoy 18:19

Una potente explosión sacudió este domingo una región del norte de Birmania y dejó un saldo de decenas de víctimas fatales, además de numerosos heridos, en un hecho que conmocionó a la población local y que es investigado por las autoridades de la zona.

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El episodio ocurrió en el distrito de Namhkam, ubicado en el estado Shan, cerca de la frontera con China. Según reportaron equipos de rescate que trabajaron en el lugar, la tragedia provocó la muerte de al menos 46 personas, entre ellas varios niños, y dejó más de 70 heridos.

Otras fuentes vinculadas a las tareas de emergencia elevaron la cifra de fallecidos a 59 víctimas, mientras que medios locales informaron balances preliminares que oscilan entre los 50 y 55 muertos.

Las imágenes difundidas por medios regionales muestran edificios dañados, estructuras parcialmente destruidas y grandes cantidades de escombros, reflejando la magnitud del estallido.

La zona donde ocurrió la explosión se encuentra bajo control del Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA), uno de los grupos armados étnicos más importantes de Birmania y que mantiene enfrentamientos esporádicos con las fuerzas del gobierno central.

A través de un comunicado, el TNLA sostuvo que la detonación fue accidental y señaló que los explosivos involucrados pertenecían a un área vinculada a su departamento económico.

La organización indicó que el estallido causó la muerte de numerosos habitantes de la zona, aunque evitó brindar una cifra oficial de víctimas mientras avanzan las investigaciones.

Asimismo, informó que las causas exactas del incidente todavía están siendo analizadas, por lo que no se descartan nuevas precisiones sobre cómo se produjo la explosión.

El hecho ocurre en un contexto particularmente complejo para Birmania, país que atraviesa una profunda crisis política y de seguridad desde el golpe de Estado militar de 2021.

Desde entonces, las fuerzas armadas mantienen enfrentamientos con diversos grupos insurgentes y organizaciones armadas de minorías étnicas, generando un escenario de conflicto permanente en distintas regiones del territorio.

Mientras continúan las tareas de rescate y asistencia a los heridos, las autoridades locales buscan determinar las circunstancias que derivaron en una de las tragedias más graves registradas en los últimos tiempos en el estado Shan.