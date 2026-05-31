"Ya había elegido su vestido de 15": el conmovedor relato del tío de Agostina Vega tras el crimen

Raúl, tío materno de la adolescente asesinada, recordó los proyectos que tenía la joven y el profundo dolor que atraviesa la familia. También reclamó que la investigación avance para determinar si hubo más personas involucradas.

Hoy 18:29

La familia de Agostina Vega continúa atravesando horas de profunda tristeza tras la confirmación del asesinato de la adolescente. En medio del dolor, Raúl, tío materno de la joven, compartió un desgarrador testimonio en el que recordó cómo era su sobrina y los sueños que quedaron truncos por la tragedia.

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Con la voz quebrada por la emoción, el hombre contó que la familia ya se encontraba organizando la fiesta de 15 años de Agostina, una celebración que esperaba con entusiasmo y para la cual ya había comenzado a tomar decisiones importantes.

"Se venían los 15 de ella, ya había elegido el vestido", expresó, reflejando la magnitud de la pérdida que golpeó a todo su entorno. "Ahora se nos fue la alegría de la familia", agregó.

Durante la entrevista, Raúl describió a Agostina como una adolescente alegre, divertida y muy querida por quienes la rodeaban. Según recordó, disfrutaba de las redes sociales, especialmente de crear contenidos para TikTok, donde imitaba distintos personajes y acentos para entretener a familiares y amigos.

"Era divertida, le encantaba imitar. Hacía TikTok, se hacía la gallega, imitaba acentos. Era una persona hermosa", manifestó con evidente angustia.

También evocó el último momento que compartió con ella antes de su desaparición. "El sábado la vi antes de que se fuera, la asusté escondido atrás del mostrador de mi viejo", recordó, sin poder ocultar la emoción.

El impacto del crimen, aseguró, cambió por completo la vida de toda la familia. "Nos destruyó la vida. Nosotros éramos una familia unida, trabajadora, estábamos todos juntos todos los días. Ahora no sabemos cómo seguir después de esto", lamentó.

Raúl también habló del fuerte vínculo que mantenía con su sobrina y de la protección que siempre intentó brindarle. "Yo la cuidaba, por eso a veces me decían que era odioso con ella. Ahora no la voy a ver más, no la voy a tener más", expresó.

En cuanto a la investigación, el familiar insistió en que las autoridades deben profundizar todas las líneas de análisis. Considera que podría haber más personas involucradas en el hecho y pidió que se avance sobre el entorno del principal sospechoso.

"Acá no está solo. Que investiguen a todos, a la familia, a los amigos, a todos. Para mí hay más gente metida", sostuvo.

Respecto de la situación de la madre de Agostina, quien permanece internada, indicó que todavía no tiene información actualizada sobre su evolución. "No sé nada de mi hermana, todavía no nos dijeron nada", comentó.

Además, señaló que hasta el momento la familia tampoco había recibido precisiones sobre la entrega del cuerpo de la adolescente para poder realizar el último adiós. "No sabemos nada", concluyó.

Mientras la causa sigue avanzando y la Justicia continúa reuniendo pruebas, los familiares de Agostina mantienen su reclamo de verdad y justicia, intentando encontrar respuestas en medio de un dolor que, aseguran, les cambió la vida para siempre.