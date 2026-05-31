Santiago del Estero fortalecerá el desarrollo productivo con nuevos acuerdos junto al CFI

Las iniciativas apuntan a ampliar el acceso al financiamiento, potenciar a las PyMEs y fortalecer las economías regionales mediante herramientas de asistencia técnica y desarrollo territorial.

Hoy 18:40

Santiago del Estero recibirá este lunes 1 de junio una nueva jornada de trabajo junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo provincial, ampliar las herramientas de financiamiento y consolidar políticas orientadas al crecimiento territorial.

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En este marco, el gobernador Elías Suárez y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, encabezarán una agenda institucional que incluirá la firma de convenios destinados a generar nuevas oportunidades para empresas, productores, emprendedores y PyMEs santiagueñas.

Los acuerdos contemplan programas de asistencia técnica y financiamiento orientados a potenciar las capacidades productivas locales, promoviendo el desarrollo de proyectos con impacto económico y social en distintos puntos de la provincia.

Uno de los convenios estará enfocado en el fortalecimiento de la red provincial de Agencias de Desarrollo Territorial, integrada por organismos distribuidos en todo el territorio santiagueño. La iniciativa prevé la implementación de mesas de trabajo entre los sectores público y privado, instancias de capacitación para equipos técnicos y la modernización de herramientas de gestión.

Estas acciones buscan mejorar el acompañamiento a las necesidades productivas de cada región, generando espacios de articulación que permitan impulsar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo local.

Asimismo, el CFI presentará nuevas líneas de financiamiento destinadas al sector productivo provincial, orientadas a la incorporación de bienes de capital, la modernización tecnológica, el fortalecimiento de cadenas de valor, la eficiencia energética, el uso sustentable de los recursos y la promoción de proyectos estratégicos.

Las herramientas financieras serán expuestas durante un encuentro con representantes de distintos sectores productivos de la provincia. En ese ámbito también se presentará Garantía CFI, el fondo público de avales que facilita el acceso al crédito para inversiones de mayor escala.

La jornada incluirá además la presentación de nuevas iniciativas destinadas a fortalecer la competitividad de las economías regionales y generar mayores oportunidades de desarrollo para las empresas santiagueñas.

Con esta agenda conjunta, el Gobierno de Santiago del Estero y el Consejo Federal de Inversiones ratifican su compromiso de continuar impulsando políticas que promuevan la producción, la inversión, el empleo y el crecimiento sostenible en todo el territorio provincial.