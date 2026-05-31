“El fiscal no descarta que haya más partícipes”: la revelación del ministro de Seguridad sobre el caso Agostina

Juan Pablo Quinteros aseguró que la investigación sigue abierta sobre posibles nuevos involucrados en el crimen de la adolescente. También destacó el trabajo realizado para reunir pruebas y avanzar en la causa.

Hoy 22:52

La investigación por el crimen de Agostina Vega continúa sumando elementos y podría tener nuevos implicados. Así lo afirmó este domingo el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien reveló que el fiscal de la causa no descarta la participación de otras personas además del principal acusado, Claudio Barrelier.

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El caso conmocionó a la provincia luego de que los restos de la adolescente de 14 años fueran hallados en un descampado de Ampliación Ferreyra, varios días después de su desaparición. Desde entonces, la pesquisa se concentra en reconstruir lo ocurrido y determinar si hubo colaboradores, encubridores o partícipes en el hecho.

En declaraciones brindadas a TN, Quinteros sostuvo que la investigación permanece abierta y que todavía existen medidas en marcha para avanzar sobre todas las hipótesis. “El fiscal no descarta que haya más partícipes”, afirmó el funcionario al ser consultado sobre el estado de la causa.

El ministro explicó que los investigadores continúan trabajando sobre distintos elementos de prueba reunidos durante las últimas semanas y remarcó que el objetivo es esclarecer completamente lo ocurrido con la adolescente.

Quinteros también destacó que el trabajo realizado por los equipos de investigación permitió reunir evidencia clave para orientar la causa y avanzar sobre el principal sospechoso. En ese sentido, señaló que se llevaron adelante numerosas tareas de análisis y seguimiento para reconstruir los movimientos vinculados al caso.

Además, confirmó que los procedimientos y rastrillajes continúan desarrollándose mientras se esperan nuevos resultados periciales que podrían aportar información relevante para la investigación.

Las declaraciones del ministro se produjeron horas después de la reunión que mantuvieron los abuelos de Agostina con el gobernador Martín Llaryora, el propio Quinteros y otras autoridades provinciales. Durante ese encuentro, la familia reclamó que la investigación continúe hasta identificar a todas las personas que pudieran haber tenido algún grado de participación en el crimen.

Por el momento, Claudio Barrelier continúa detenido y es el único acusado en la causa. Sin embargo, la posibilidad de que existan otros involucrados sigue siendo una de las líneas que analizan los investigadores mientras avanza una de las investigaciones más sensibles de los últimos tiempos en Córdoba.