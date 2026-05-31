Netflix lanza una serie en España inspirada en Nueve reinas

Netflix producirá una serie basada en el clásico del cine argentino Nueve reinas, ambientada en Madrid en 2012 y protagonizada por Álvaro Morte.

Hoy 23:19

Netflix ha anunciado la producción de una serie inspirada en Nueve reinas, uno de los clásicos del cine argentino contemporáneo. Esta nueva adaptación, que tendrá lugar en Madrid en 2012, llega más de veinte años después de la fallida versión estadounidense de 2004, titulada Criminal.

El rodaje de la serie comenzó recientemente en Madrid, y cuenta con la actuación de Álvaro Morte, conocido por su papel como el profesor en La casa de papel, quien interpretará a Marcos, el personaje originalmente encarnado por Ricardo Darín. Junto a él, Patrick Criado dará vida a Juan, el joven delincuente que busca mejorar su situación familiar.

El elenco también incluye a destacados actores como José Coronado de Entrevías, Aura Garrido de El Ministerio del tiempo y Margarida Corceiro. La serie promete ofrecer una narrativa rica en críticas sociales, reflejando las crisis económicas que afectan tanto a Argentina como a España.

La adaptación trasladará la historia original, que se desarrolla en una Buenos Aires en crisis a principios de los 2000, a los desafíos económicos de Madrid en 2012. La trama sigue a Marcos, un estafador experimentado, quien se asocia con Juan, un joven que lucha por mantener a su familia.

Como se ha adelantado, “lo que empieza como una alianza de 24 horas para realizar pequeños timos, se convierte en el golpe de sus vidas: vender como auténticos unos legendarios sellos falsificados, las nueve reinas, a un implacable magnate”, ha señalado el equipo de producción.

Esta serie busca no solo entretener, sino también ofrecer una reflexión sobre la realidad social actual, haciendo eco de los conflictos que han marcado a ambas naciones. Con una narrativa envolvente y un elenco de talento, Nueve reinas promete ser un gran aporte al catálogo de Netflix.