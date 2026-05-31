“La violencia no empieza con un femicidio”: el fuerte mensaje de Ángela Torres por Agostina Vega

La cantante compartió un mensaje en sus redes sociales tras conocerse el crimen de la adolescente cordobesa. También se pronunciaron Lali Espósito, Dolores Fonzi, Julieta Díaz y otras figuras.

Hoy 23:24

Ángela Torres fue una de las primeras artistas en manifestarse públicamente tras conocerse el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada en Córdoba y cuyos restos fueron hallados durante las últimas horas en un descampado.

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A través de una historia publicada en Instagram, la cantante y actriz expresó su dolor por el caso y reclamó justicia. Además, aprovechó el mensaje para reflexionar sobre la violencia de género y la necesidad de generar cambios profundos en la sociedad.

“Una mujer es asesinada cada 31 horas en Argentina. A pocos días de una nueva marcha de Ni Una Menos, otra vez una nena fue víctima de una violencia que seguimos sin poder erradicar”, escribió la artista en sus redes sociales.

Torres también sostuvo que la violencia no comienza con un femicidio y remarcó que muchas veces se construye a través de conductas cotidianas, comentarios que minimizan determinadas situaciones y actitudes que terminan naturalizando distintas formas de agresión.

En otro tramo de su publicación, la cantante llamó a una mayor participación de los hombres en la lucha contra la violencia de género. “Los hombres tienen un lugar fundamental en este cambio. En no mirar para otro lado. En entender que la empatía también es una forma de compromiso”, señaló.

El mensaje tuvo una amplia repercusión y fue compartido por miles de usuarios. A su vez, otras figuras del espectáculo también se pronunciaron sobre el caso. Lali Espósito difundió una imagen de la adolescente junto a un pedido de justicia, mientras que Dolores Fonzi expresó: “El horror no para. Ni una menos es un grito urgente”.

También se sumaron al reclamo Julieta Díaz, quien escribió “No aparecemos muertas, nos matan”, además de Georgina Barbarossa y Cinthia Fernández, que manifestaron su indignación y acompañaron el pedido de justicia para la familia de la adolescente.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa avanzando en Córdoba. Claudio Barrelier, de 33 años, permanece detenido como principal sospechoso del crimen y será nuevamente indagado mientras los investigadores intentan determinar si hubo más personas involucradas en el hecho.