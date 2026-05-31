La Scaloneta ya tiene a su capitán: Messi se sumó a la concentración mundialista en Kansas

El capitán argentino arribó junto a Rodrigo De Paul y ya se encuentra con el resto del plantel. La Selección comenzará este lunes los entrenamientos de cara al Mundial 2026.

Hoy 23:49

La espera terminó para los hinchas argentinos. Lionel Messi llegó este domingo a Kansas y se incorporó a la concentración de la Selección Argentina, que ya se encuentra instalada en Estados Unidos para afrontar la recta final de la preparación rumbo al Mundial 2026.

El capitán albiceleste arribó en un vuelo privado procedente de Miami acompañado por Rodrigo De Paul, uno de sus compañeros más cercanos dentro del plantel. Con su llegada, el entrenador Lionel Scaloni ya cuenta con su máxima figura para iniciar los trabajos de cara a la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

Para el rosarino será una cita histórica, ya que disputará su sexto Mundial, una marca reservada para muy pocos futbolistas en la historia del fútbol. Además, buscará volver a liderar a la Albiceleste en la búsqueda de una nueva consagración y de la tan ansiada cuarta estrella.

Horas antes ya había arribado a territorio estadounidense gran parte de la delegación nacional. Entre los futbolistas que viajaron desde Buenos Aires se encuentran Julián Álvarez, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Gonzalo Montiel y Exequiel Palacios, entre otros convocados.

La delegación tendrá como base el Origin Hotel de Kansas, mientras que las prácticas se desarrollarán en el complejo elegido por la AFA para la preparación mundialista. Los entrenamientos comenzarán este lunes con la mira puesta en el debut del seleccionado.

La Selección Argentina hará su estreno en la Copa del Mundo el próximo 16 de junio frente a Argelia. Con Messi ya integrado al grupo, la ilusión de millones de argentinos volvió a ponerse en marcha en busca de una nueva hazaña mundialista.