Sorpresa en Gran Hermano: Gladys “La Bomba Tucumana” dejó la casa por decisión propia

La cantante aceptó la propuesta de Gran Hermano tras manifestar en varias oportunidades sus deseos de abandonar el reality. Su salida coincidió con el ingreso de una nueva participante.

Hoy 00:21

La casa de Gran Hermano vivió una noche inesperada luego de que Gladys “La Bomba Tucumana” decidiera abandonar el reality por la puerta giratoria, poniendo fin a su participación en la competencia.

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La cantante venía expresando desde hacía varios días su malestar dentro de la casa y había mantenido distintas conversaciones con Gran Hermano en el confesionario sobre sus ganas de dejar el programa. Finalmente, este domingo recibió una propuesta especial para concretar su salida.

A través de un comunicado dirigido a todos los participantes, el dueño de la casa le manifestó que había notado su incomodidad y le ofreció la posibilidad de abandonar el juego. “Si tu decisión es marcharte, no voy a detenerte”, le expresó antes de poner a su disposición la puerta giratoria.

Sin dudarlo, Gladys confirmó su decisión y explicó los motivos que la llevaron a dar un paso al costado. “Quiero irme. Te agradezco la oportunidad, pero sinceramente no la estoy pasando bien. Hasta acá llegué, no tengo la fortaleza para seguir acá”, afirmó ante la mirada de sus compañeros.

Tras despedirse de los participantes, la artista abandonó la casa cantando y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la gala. Su salida generó sorpresa entre los jugadores, muchos de los cuales desconocían que la decisión estaba tomada.

Sin embargo, la noche todavía guardaba una sorpresa más. Apenas Gladys cruzó la puerta giratoria, Solange Abraham ingresó nuevamente a la casa, provocando una inmediata reacción entre los participantes.

Mientras algunos celebraron su regreso, otros quedaron completamente sorprendidos por el inesperado movimiento dentro del juego. De esta manera, la salida de La Bomba Tucumana y el reingreso de Solange modificaron por completo la dinámica de una de las etapas más decisivas de Gran Hermano.