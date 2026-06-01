Un niño de 7 años muere tras un accidente en Arcadia, Tucumán

Un trágico accidente en Arcadia, Tucumán, resultó en la muerte de un niño de 7 años y dejó varios heridos tras un choque entre una camioneta y una motocicleta.

Hoy 01:17

Un trágico accidente ocurrió en la ruta nacional 38, en la localidad de Arcadia, Tucumán, donde una camioneta Renault Kangoo Furgón colisionó con una motocicleta Mondial Max, resultando en la muerte de un niño y múltiples heridos.

El menor, identificado como Juan Bautista Gómez, de solo 7 años, falleció a causa del impacto. En la motocicleta viajaban tres personas, entre ellas Verónica Campero, de 42 años, quien sufrió una fractura expuesta en una pierna, y Darío Benjamín Molina, de 17 años, que presenta un traumatismo encéfalo craneano grave y fue trasladado al Hospital Padilla para recibir atención especializada.

El conductor de la camioneta, Fernando Martín Paiz, se mantuvo en el lugar del siniestro, mientras que su pareja, Verónica Sabrina Fernández, que viajaba con dos menores, fue llevada al Hospital Regional de Concepción debido a una lesión en la cabeza.

La Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción ha iniciado una investigación sobre el caso. Se ha ordenado la participación de personal de Criminalística y del Laboratorio, y se han secuestrado los vehículos involucrados para esclarecer los hechos.

Las pericias técnicas y las medidas solicitadas por la fiscalía son fundamentales para reconstruir la dinámica del accidente, incluyendo la posición final de los vehículos, la velocidad al momento del choque, así como la recopilación de elementos de prueba y testimonios.

La causa judicial continuará su curso mientras se esperan los resultados de las pericias y los informes médicos sobre el estado de salud de los heridos, lo que será crucial para el avance de la investigación.