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El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 1 de junio de 2026: se esperan lloviznas y una jornada fresca

La semana comenzará con temperaturas moderadas, presencia de neblina durante la madrugada y probabilidad de lloviznas a lo largo del día. Las condiciones inestables continuarían durante las próximas jornadas.

Hoy 01:53

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 1 de junio se presentará con condiciones inestables en Santiago del Estero, donde se esperan lloviznas, abundante nubosidad y temperaturas agradables durante gran parte de la jornada.

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La temperatura mínima prevista es de 14°C, mientras que la máxima alcanzaría los 22°C. Además, la probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 10% y el 40% durante la mañana, la tarde y la noche.

En cuanto al estado del cielo, durante la madrugada se prevé la presencia de neblina, mientras que posteriormente podrían registrarse lloviznas aisladas. Los vientos soplarán del sector noreste, con velocidades que rondarán entre los 7 y 22 kilómetros por hora.

Para los próximos días, el organismo anticipa condiciones similares, con temperaturas mínimas cercanas a los 14°C y máximas que se ubicarán entre los 20°C y 23°C. La nubosidad continuará siendo protagonista y no se descartan nuevas precipitaciones aisladas en distintos sectores de la provincia.

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