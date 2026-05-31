Diario Panorama lanza Panorama Play y apuesta fuerte al mundo del streaming

La nueva propuesta se estrenará este lunes 1 de junio, de 18 a 20, con entretenimiento, identidad santiagueña, sorpresas y sorteos.

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Diario Panorama dará este lunes 1 de junio un paso importante en su expansión digital con el lanzamiento de Panorama Play, su primer canal de streaming, que tendrá como programa inaugural a “Qué, no me has visto?”.

La transmisión comenzará a las 18 horas y podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de Panorama Play. El ciclo se emitirá de lunes a viernes, de 18 a 20, con una propuesta de entretenimiento inspirada en el formato de los grandes streamings juveniles argentinos, pero con una impronta propia y una fuerte identidad santiagueña.

El programa estará conducido por Rami Trejo, Mili Giraudo, Zorrito Martínez y Anto Cinquegrani, quienes serán los encargados de llevar adelante dos horas de humor, juegos, interacción con la audiencia, entrevistas, sorpresas y contenidos especialmente pensados para las nuevas plataformas.

La expectativa por el lanzamiento ya comenzó a sentirse en redes sociales, donde los anuncios del nuevo proyecto generaron una importante repercusión entre seguidores de Diario Panorama y usuarios que esperan la llegada de esta nueva propuesta audiovisual.

Además, el debut contará con importantes sorteos para la audiencia. En el marco de la cuenta regresiva para el Mundial, Panorama Play pondrá en juego televisores de 55 pulgadas 4K, una de las grandes atracciones preparadas para el primer programa.

Con esta iniciativa, Diario Panorama amplía su ecosistema digital y se suma de manera directa al trabajo que desde hace años desarrollan otros medios del grupo en el universo del streaming y las transmisiones digitales, como Canal 7 y Radio Panorama, que vienen apostando a estos formatos para acercarse a nuevas audiencias.

La llegada de Panorama Play representa una nueva ventana de contenidos en vivo para el público santiagueño, combinando entretenimiento, cercanía e interacción, con una identidad local que buscará diferenciarse dentro de un formato que crece cada vez más en todo el país.

El estreno de “Qué, no me has visto?” marcará así el inicio de una nueva etapa para Diario Panorama, que apuesta a consolidar un espacio propio dentro del mundo del streaming, sin perder la esencia y el vínculo con la comunidad santiagueña.