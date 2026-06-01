El emotivo reencuentro entre Nicolás Cabré y su hija Rufina

Nicolás Cabré y su hija Rufina se reencuentran luego de dos meses separados por la mudanza de Eugenia Suárez a Turquía, generando un emotivo momento compartido en redes sociales.

Hoy 01:36

El reencuentro emotivo entre Nicolás Cabré y su hija Rufina ha capturado la atención de redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados del día. Después de dos meses de separación debido a la mudanza temporal de Eugenia “China” Suárez a Turquía, padre e hija finalmente se encontraron y compartieron un abrazo que emocionó tanto al propio Cabré como a sus seguidores.

La imagen del abrazo, publicada en la cuenta de Instagram de Cabré, muestra a ambos sonrientes en un ambiente cálido dentro de un restaurante. En el fondo, se puede observar una camiseta de rugby enmarcada, un detalle que añade un toque personal al entorno. Acompañando la foto, el actor expresó: “El abrazo que me da años de vida”, un mensaje que rápidamente generó miles de reacciones y comentarios de sus seguidores y colegas del espectáculo.

Durante el tiempo que Rufina estuvo en Turquía, permaneció junto a su madre, apoyando los compromisos profesionales de Suárez e Icardi. El posteo de Cabré no solo refleja su felicidad por volver a estar junto a su hija, sino también la importancia de los reencuentros familiares en medio de los desafíos de la vida moderna, especialmente para aquellos con carreras internacionales.

Este momento resalta que, a pesar de la exposición mediática, los vínculos íntimos y afectivos siguen siendo fundamentales en la vida de los protagonistas. El cariño entre Cabré y Rufina ha permanecido intacto, a pesar de las distancias y cambios en su rutina diaria.

Tan solo unas semanas antes, Cabré había compartido su perspectiva sobre la distancia familiar durante una entrevista en el programa Vuelta y media (Urbana Play). Reflexionó sobre cómo esta etapa le ha permitido comprender mejor las experiencias de sus propios padres, señalando: “No hay día que no pase que voy entendiendo las cosas que decían tus papás”.

En la misma entrevista, Cabré se refirió al rol que asumió ante la decisión de Rufina de mudarse a otro país, enfatizando que su apoyo es fundamental para el crecimiento de su hija: “No tenés que ser un palo en la rueda frente a decisiones que a veces no pueden gustarte más o menos”. Su enfoque resalta la necesidad de apoyar las decisiones de los hijos en su proceso de crecimiento personal.

El actor también reconoció las dificultades de la distancia, pero subrayó las herramientas disponibles hoy para mantener el vínculo con su hija. “La extraño, pero la apoyo y valoro lo que hace”, manifestó, destacando que cada experiencia es un paso hacia el aprendizaje y la mejora personal.