Una joven descubrió a un ladrón robando combustible y salió a perseguirlo en moto

El sospechoso fue sorprendido mientras extraía gasoil de un camión estacionado. Tras una persecución por varias cuadras, logró escapar, pero abandonó elementos que utilizaba para cometer el robo.

Hoy 23:41

Momentos de tensión se vivieron en las últimas horas cuando una joven advirtió que un desconocido estaba sustrayendo combustible de un camión perteneciente a su familia y decidió intervenir para evitar el ilícito.

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Según relató la propia damnificada, el hecho ocurrió en el barrio Manzione de la ciudad de Añatuya. Al regresar a su domicilio observó a un hombre junto al rodado en actitud sospechosa y, tras acercarse, comprobó que estaba extrayendo gasoil del tanque.

La mujer indicó que el sujeto se movilizaba en una motocicleta Honda Biz de color oscuro, llevaba una campera marrón y un casco negro. Al verse descubierto intentó escapar, aunque la joven decidió seguirlo por distintas calles de la ciudad para impedir su fuga.

De acuerdo con su testimonio, incluso logró interceptarlo por unos instantes al cruzarle la motocicleta, pero el sospechoso consiguió esquivarla y continuó su marcha. La persecución se extendió durante varias cuadras hasta que la víctima se dirigió a una dependencia policial para solicitar ayuda y le perdió el rastro.

Durante la huida, el presunto delincuente abandonó un bidón y una manguera que habría utilizado para sustraer el combustible. Los damnificados sostienen que el hombre actuaba con elementos específicos para concretar el robo y creen que podría haber cometido hechos similares en otros sectores de la ciudad.

La Policía tomó conocimiento de lo sucedido y ya cuenta con la descripción del sospechoso y del vehículo en el que escapó. La investigación continúa para identificar al autor del hecho y determinar si está vinculado a otros robos de combustible denunciados en la zona.