Cuatro detenidos por abigeato y faena clandestina en Metán, Salta

La Policía de Salta detuvo a cuatro personas por abigeato y faena clandestina en Metán, confiscando un animal vacuno y armas de fuego durante la intervención.

Hoy 01:40

En un reciente operativo policial en Metán, Salta, se lograron detener a cuatro individuos involucrados en un caso de abigeato y faena clandestina.

La acción fue ejecutada por efectivos del Distrito de Prevención 3 de la Policía de Salta, tras recibir una denuncia relacionada con un hecho ilícito en una finca situada sobre la Ruta Provincial 4.

Gracias a las investigaciones realizadas, los agentes policiales lograron identificar a los sospechosos que se trasladaban en una camioneta particular por un camino rural.

Durante la inspección, se descubrió que los detenidos transportaban un animal vacuno recién faenado, junto con varios elementos probatorios relevantes para la investigación en curso.

Además, se encontraron armas de fuego en posesión de los ocupantes del vehículo, lo que llevó a su inmediata detención y a ser puestos a disposición de la Justicia.

En este operativo se sequestaron una escopeta calibre 28, cartuchos, cuchillos, una pistola de aire comprimido, así como otros productos cárnicos y elementos de interés para la causa.

Las autoridades judiciales competentes, como la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías de Metán, están a cargo de las investigaciones pertinentes en este caso.