Conducía con 2,22 de alcohol en sangre y volcó en la ruta 9 de Jujuy

Un automovilista en estado de ebriedad volcó su vehículo en la ruta nacional N° 9, resultando con heridas leves y siendo asistido por el Same.

Hoy 02:13

Un automovilista de 35 años circulaba con un nivel de alcohol en sangre de 2,22 cuando perdió el control de su vehículo en la ruta nacional N° 9, frente a un local bailable en el barrio Alto Comedero, en la capital de Jujuy.

El incidente vial ocurrió el viernes por la noche, cuando el conductor, al volante de un Fiat Cronos de color gris, se trasladaba en sentido sur-norte.

Alrededor de las 23.10, el único ocupante del vehículo perdió el control y volcó, dejando el rodado tumbado sobre su lateral derecho y bloqueando la circulación en esa área.

La rápida intervención de efectivos policiales que realizaban un servicio adicional en el local nocturno cercano permitió que se diera aviso inmediato al Same y a Seguridad Vial.

Minutos después, los profesionales médicos asistieron al conductor, quien afortunadamente no presentaba heridas graves y fue trasladado al hospital "Pablo Soria", donde se le realizó un control de alcoholemia.

El resultado de la prueba arrojó un nivel positivo de 2,22 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que evidencia la gravedad del comportamiento al volante.

El personal de Criminalística se hizo presente en la escena para investigar las causas del accidente, mientras que el tránsito hacia el centro de la capital estuvo interrumpido durante aproximadamente una hora.