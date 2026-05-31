Victoriano tras la clasificación de Quimsa a la final: "Demostramos la personalidad que tiene este equipo"

El entrenador de la Fusión valoró la personalidad del equipo luego de eliminar a Boca y reconoció el orgullo que siente por disputar una nueva definición de la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 22:49

Luego de la gran victoria sobre Boca Juniors que le permitió a Quimsa clasificarse a una nueva final de la Liga Nacional de Básquet, el entrenador Lucas Victoriano expresó toda su satisfacción por el rendimiento del equipo y destacó el compromiso mostrado por sus dirigidos a lo largo de la temporada.

El técnico de la Fusión remarcó la fortaleza grupal que encontró desde su llegada al club y aseguró que una de las claves del éxito fue la predisposición del plantel para asumir una identidad de juego basada en el sacrificio colectivo.

“Los chicos son buenos jugadores, se comprometieron desde el principio desde que llegué en ser un equipo aguerrido. Nos sentimos cómodos en el proceso de adaptación y demostramos la personalidad que tiene este equipo, que jugó siempre al básquet. Estoy contento y orgulloso”, manifestó Victoriano tras sellar el pase a la final.

El entrenador también valoró el aspecto mental del grupo y reconoció que desde el inicio observó una actitud especial en sus jugadores. “Me gustó desde el principio la cabeza que había, estoy muy contento por esto. Quiero disfrutar con la gente que quiero mucho, las últimas finales no se me dieron. Respeto mucho la Liga y estar en otra final me enorgullece”, señaló.