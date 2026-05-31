Añatuya: un padre y su hijo fueron hospitalizados tras un incendio en su vivienda

El siniestro ocurrió durante la noche en el barrio Colonia Osvaldo. Ambas víctimas sufrieron una intoxicación por monóxido de carbono y permanecen fuera de peligro.

Hoy 22:38

Un hombre y su hijo menor de edad debieron ser trasladados a un centro de salud luego de que se registrara un incendio en una vivienda de la ciudad de Añatuya, generando momentos de preocupación entre vecinos de la zona.

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Según fuentes policiales, el hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre calle Juan XXIII, en el barrio Colonia Osvaldo. Tras el alerta de los residentes del sector, equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para controlar la situación debido a la gran cantidad de humo acumulado dentro de la vivienda.

Como consecuencia del incidente, el padre y el niño sufrieron una intoxicación por monóxido de carbono, por lo que fueron asistidos y derivados al hospital para recibir atención médica. Posteriormente se informó que ambos se encuentran estables y fuera de peligro.

En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios de Añatuya, quienes lograron controlar el foco ígneo y evitar que las llamas provocaran daños mayores en la propiedad o se propagaran hacia viviendas cercanas.

Personal policial realizó las actuaciones correspondientes mientras se llevan adelante las tareas para establecer cómo se originó el incendio.