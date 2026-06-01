Gladys La Bomba Tucumana deja Gran Hermano y entra Sol Abraham

Gladys La Bomba Tucumana ha dejado Gran Hermano Generación Dorada, siendo reemplazada por Sol Abraham, lo que ha generado una gran conmoción entre los participantes y la audiencia.

Hoy 15:41

Gladys La Bomba Tucumana ha decidido abandonar Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), sorprendiendo a los seguidores del reality. Tras expresar su deseo de dejar la competencia, el anfitrión le propuso la opción de la puerta giratoria, a la cual accedió sin dudar.

La decisión de Gladys fue comunicada de manera directa: “No te veo contenta en la casa. Hemos hablado varias veces sobre tus ganas de abandonar el programa. Si tu decisión es marcharte, no voy a detenerte”, le dijo la voz del reality a la cantante.

La artista, sincera en su respuesta, afirmó: “Sí, quiero irme. Te agradezco la oportunidad, pero sinceramente no la estoy pasando bien, no puedo”. Su declaración refleja el desgaste emocional que experimentó durante su tiempo en el programa.

Antes de su salida, Gladys se despidió de sus compañeros, dejando la casa mientras cantaba, marcando así el fin de su participación en el show.

La llegada de Sol Abraham, quien ingresó inmediatamente después de la salida de Gladys, ha generado un gran revuelo. Solange, una de las participantes más controversiales de la edición, promete revitalizar el juego con su regreso.

El retorno de Sol Abraham ha suscitado reacciones dispares entre los concursantes, con algunos celebrando su presencia y otros completamente sorprendidos por la decisión de la producción.

Este regreso no solo reavivará viejas rivalidades, sino que también podría modificar las estrategias en una fase crucial del juego, generando mayor tensión entre los participantes.