Manuel Adorni fijó el 15 de junio como fecha límite para presentar su declaración jurada

El jefe de Gabinete trabaja junto a su contador en la documentación para justificar su patrimonio mientras también prepara una nueva exposición ante el Senado prevista para agosto.

Hoy 15:28

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se puso como plazo el próximo 15 de junio para presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, en el marco de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

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Mientras avanza con la preparación de la documentación, el funcionario trabaja junto a su contador en los últimos detalles de la presentación que buscará justificar su evolución patrimonial. Aunque ya definió una fecha límite, todavía no confirmó el día exacto en que hará pública la información.

La decisión llega luego de semanas de especulaciones y cuestionamientos sobre su situación judicial. Desde el entorno del funcionario sostienen que los tiempos de la presentación responden a una estrategia propia y rechazan que las definiciones hayan sido producto de presiones políticas externas.

En el oficialismo consideran que la atención pública podría comenzar a desplazarse hacia otros temas durante las próximas semanas, especialmente con el inicio del Mundial 2026, previsto para el 11 de junio. En ese contexto, buscan dejar atrás una controversia que se instaló en la agenda política durante los últimos meses.

Pese a la investigación en curso, Adorni continúa desempeñando sus funciones con normalidad y mantiene el respaldo del presidente Javier Milei. El funcionario fue ratificado en la conducción de la Jefatura de Gabinete y sigue al frente de la coordinación política del Gobierno nacional.

Además de resolver su situación patrimonial, el jefe de Gabinete ya comenzó a planificar su próximo informe de gestión ante el Congreso. La exposición, que sería la segunda desde que asumió el cargo, está prevista para agosto en la Cámara de Senadores.

Los equipos técnicos de la Jefatura de Gabinete ya iniciaron la recopilación de información necesaria para responder consultas de los legisladores, en un trabajo similar al realizado durante la presentación efectuada meses atrás en la Cámara de Diputados.