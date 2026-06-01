“Podría haber sido yo”: habló la joven que denunció a Barrelier por secuestro en 2025

La mujer relató el calvario que vivió en la misma vivienda donde, según la investigación, estuvo Agostina Vega antes de ser asesinada. Aseguró que fue atada de pies y manos y cuestionó la liberación del acusado.

Hoy 15:41

La joven que denunció a Claudio Barrelier por privación ilegítima de la libertad en 2025 rompió el silencio tras el femicidio de Agostina Vega y reveló detalles del violento episodio que sufrió en la misma vivienda donde la adolescente habría estado antes de ser asesinada. “Podría haber sido yo. Ella no tuvo la misma suerte que tuve yo de salir”, expresó.

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En declaraciones, la mujer recordó que tenía 20 años cuando vivió aquella situación y contó que ingresó a la casa junto al acusado sin imaginar lo que ocurriría después. “Yo no tenía miedo, pero presentía algo”, sostuvo al rememorar aquel encuentro.

Según relató, una vez dentro de la vivienda, Barrelier la amenazó con un arma y la mantuvo retenida contra su voluntad. “Me ató los pies, las manos y me tapó la boca con cinta”, afirmó. La víctima describió momentos de extrema desesperación mientras intentaba convencer a su captor de que la dejara ir.

“Estaba desesperada y llorando. Le decía que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo esto”, recordó. Finalmente logró escapar semidesnuda y fue auxiliada por vecinos de la zona, quienes alertaron a la Policía sobre lo sucedido.

La mujer también apuntó contra la actuación judicial posterior al hecho y cuestionó que Barrelier recuperara la libertad tras permanecer detenido apenas 20 días. “Presenté todo tipo de pruebas. Fue muy injusto que no hayan hecho nada”, manifestó.

El testimonio tomó relevancia luego de que el nombre de Barrelier volviera a estar en el centro de la escena por la investigación del crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en la provincia de Córdoba. La causa mantiene al acusado detenido mientras avanzan las medidas judiciales.

Pese al temor que asegura sentir hasta la actualidad, la joven decidió hacer pública su historia con un objetivo claro: reclamar justicia por la adolescente. “Si hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena”, concluyó.