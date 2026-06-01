Dos detenidos por posesión de arma en control policial en Salta

Durante un control vehicular en Salta, se detuvieron a dos individuos tras hallar un arma de fuego y cartuchos sin documentación necesaria.

Hoy 16:12

En un reciente control vehicular llevado a cabo en la avenida 16 de Septiembre, efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial realizaron un procedimiento de rutina.

Durante este control, los agentes identificaron a los ocupantes de un automóvil y descubrieron que transportaban un arma de fuego sin la documentación requerida para su tenencia y traslado.

Además del arma, se procedió al secuestro de cartuchos, teléfonos celulares y otros elementos de interés que podrían ser relevantes para la investigación en curso.

Como resultado de esta operación, dos personas fueron demoradas y los objetos incautados quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

La intervención de la Fiscalía Penal 5 fue crucial para garantizar el cumplimiento de la ley en este procedimiento, resaltando la importancia de los controles preventivos en la seguridad vial.

Este tipo de acciones refuerzan el compromiso de las fuerzas de seguridad con la prevención del delito y la protección de la comunidad, asegurando que se tomen las medidas necesarias ante situaciones irregulares.