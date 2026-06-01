Central Córdoba volvió al trabajo y ya piensa en el segundo semestre

El Ferroviario comenzó la preparación para el regreso de la competencia oficial previsto para fines de julio.

Hoy 16:33

Central Córdoba puso primera este lunes y comenzó oficialmente su preparación para afrontar el segundo semestre de la temporada 2026.

El plantel profesional, bajo las órdenes de Lucas Pusineri, retomó los entrenamientos durante la mañana en las instalaciones de la Subsecretaría de Deportes de Santiago del Estero, marcando el inicio de una nueva etapa de trabajo de cara a los desafíos que se vienen.

La práctica contó con la presencia de la totalidad del plantel, sin bajas ni ausencias, una situación que le permitió al cuerpo técnico iniciar la planificación con todos los futbolistas a disposición.

Comenzó la puesta a punto

Tras el receso, el Ferroviario inició una etapa enfocada en recuperar ritmo físico y futbolístico para llegar de la mejor manera al reinicio de la actividad oficial.

Durante las próximas semanas, los entrenamientos se desarrollarán entre las instalaciones de la Subsecretaría de Deportes y el estadio Alfredo Terrera, donde el equipo continuará ajustando aspectos físicos, tácticos y futbolísticos.

Amistosos en agenda

Además de los trabajos diarios, el cuerpo técnico ya trabaja en la organización de una serie de encuentros amistosos que servirán para sumar minutos de competencia y evaluar variantes de cara a la segunda parte del año.

Estos compromisos permitirán que el plantel gane rodaje antes de volver a la competencia oficial.

El objetivo: llegar de la mejor manera a julio

La reanudación de la actividad está prevista para el fin de semana del 26 de julio, por lo que Central Córdoba tendrá varias semanas por delante para completar una preparación integral.

Con energías renovadas, plantel completo y el liderazgo de Lucas Pusineri, el Ferroviario ya comenzó a recorrer el camino hacia una segunda mitad de temporada en la que buscará ser protagonista y cumplir los objetivos trazados por el club.