A un mes de asumir, renunció el presidente del nuevo ente regulador de la energía

Marcelo Lamboglia anunció su salida del directorio. Asume temporariamente su segundo, Vicente Serra. La Secretaría de Energía hará un concurso para buscar a su reemplazo.

Hoy 17:26

Marcelo Lamboglia presentó su renuncia a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), el organismo creado por el Gobierno para unificar las funciones que hasta el año pasado ejercían por separado el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Enargas.

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La salida se produce apenas semanas después de que hubiera sido designado al frente del nuevo esquema regulatorio del sector energético. Su reemplazo temporario será el vicepresidente del directorio Vicente Serra y se abrirá un concurso para buscar a su reemplazo, afirmaron desde la Secretaría de Energía.

Lamboglia había sido nombrado en mayo como presidente del directorio del ENRGE por un mandato de cinco años, luego de haberse desempeñado como interventor del ENRE durante la transición hacia la fusión de ambos organismos.

El nuevo ente fue impulsado por el Gobierno como parte de su estrategia de reorganización del Estado y de simplificación de estructuras administrativas. Fuentes oficiales aseguraron que Lamboglia adujo razones personales para su anunciar su salida.

Abogado especializado en regulación de servicios públicos, Lamboglia acumulaba más de tres décadas de experiencia en el sector energético. Antes de asumir en el ENRE había ocupado distintos cargos vinculados al control y la regulación eléctrica, además de integrar equipos técnicos de la Secretaría de Energía.

Su desembarco en la conducción del ENRE había ocurrido en julio de 2025, cuando reemplazó a Osvaldo Rolando en medio del proceso de unificación de los entes reguladores. En aquel momento, desde la Secretaría de Energía habían destacado su perfil técnico y jurídico para avanzar con la reorganización institucional del sector.

La creación del ENRGE había sido presentada por el Ejecutivo como uno de los cambios estructurales más importantes en materia regulatoria dentro del área energética. El organismo quedó bajo la órbita de la Secretaría de Energía y absorbió las funciones de control y fiscalización de los mercados de gas natural y electricidad.

Las empresas reguladas son Edenor, Edesur, Transener, Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN), entre otras.