Javier Milei advirtió que “el antisemitismo no retrocedió” y ratificó su respaldo a Israel

El Presidente encabezó el primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, que este año es presidida por la Argentina. También condenó el ataque de Hamás de 2023 y alertó sobre el crecimiento del odio antisemita a nivel global.

Hoy 17:35

El presidente Javier Milei encabezó este lunes el primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), organismo que este año es presidido por la Argentina, y aprovechó la ocasión para reafirmar su respaldo a Israel y advertir sobre la persistencia del antisemitismo en distintas partes del mundo.

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Durante su discurso, el mandatario sostuvo que “el antisemitismo global no retrocedió, tan solo se reorganizó” y aseguró que “el espectro del odio sigue tan vivo como nunca”. En ese sentido, remarcó la importancia de combatir este fenómeno y destacó el papel que asumirá el país al frente de la organización internacional.

“Que Argentina sea el primer país latinoamericano en presidir la IHRA nos enorgullece profundamente. El compromiso con la lucha contra el antisemitismo es una muestra del claro compromiso con los principios morales que tiene nuestro Gobierno”, afirmó el jefe de Estado.

Milei también hizo referencia al vínculo histórico de la Argentina con el Holocausto. Recordó que el país recibió a miles de sobrevivientes que reconstruyeron sus vidas en territorio nacional, aunque reconoció que también sirvió como refugio para criminales de guerra nazis tras la Segunda Guerra Mundial.

En ese marco, destacó una iniciativa impulsada por la Cancillería para preservar y facilitar el acceso a documentación relacionada con el Holocausto y el conflicto bélico. “Cada nombre y expediente abierto constituye una victoria de la verdad sobre el silencio”, expresó.

El Presidente advirtió además que América Latina no está exenta de manifestaciones de odio y llamó a profundizar el estudio del antisemitismo. “Combatir el antisemitismo no es solo defender a un pueblo, sino defender la moral que está en la base de nuestra civilización”, señaló.

Por otra parte, Milei volvió a condenar el ataque perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, al que calificó como un punto de inflexión. Según sostuvo, aquel episodio dejó en evidencia amenazas que, a su criterio, gran parte de la comunidad internacional prefería ignorar.

En uno de los tramos más enfáticos de su exposición, el mandatario definió a Israel como “un bastión de Occidente” y sostuvo que su defensa responde tanto a razones estratégicas como morales. Además, aseguró que existe una “alianza implícita” entre sectores de la izquierda radical y organizaciones vinculadas al terrorismo islamista.

Finalmente, Milei recordó los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, ocurridos en la Argentina durante la década de 1990, y sostuvo que esas heridas continúan marcando a la sociedad. “Esta causa no nos resulta ajena. Nos interpela desde nuestra historia, desde nuestras heridas y desde el corazón mismo de nuestra Nación”, concluyó.