Diferencias entre los tipos de pensiones en Argentina

En Argentina, el sistema de pensiones es diverso y se estructura en diferentes tipos que buscan atender las necesidades de los ciudadanos. Según datos de la ANSES, en 2022 había aproximadamente 7 millones de jubilados y pensionados en el país.

Hoy 18:02

La pensión es un tema de gran relevancia en Argentina, ya que afecta a millones de ciudadanos. Existen distintos tipos de pensiones, cada una con características y requisitos específicos, que buscan garantizar una vejez digna.

Uno de los tipos más comunes es la jubilación, que se otorga a quienes han alcanzado la edad y el tiempo de aportes necesarios. En Argentina, la edad de jubilación es de 65 años para hombres y 60 para mujeres, aunque existen excepciones.

Otra categoría es la pensión por invalidez, destinada a quienes, por razones de salud, no pueden continuar trabajando. Este tipo de pensión se otorga tras un proceso de evaluación médica que determina la incapacidad del solicitante.

Las pensiones de fallecimiento son otro tipo importante, las cuales se conceden a los familiares de un trabajador que ha fallecido. Este beneficio busca brindar apoyo económico a las familias que quedan desamparadas tras la pérdida del sostén.

Además, existe la pensión no contributiva, que está destinada a personas que no han podido aportar al sistema previsional. Estas pensiones son otorgadas por el Estado y buscan asistir a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La ANSES es el organismo encargado de gestionar las pensiones en Argentina, y realiza los trámites correspondientes para que los ciudadanos puedan acceder a sus derechos. En 2021, la ANSES implementó reformas para agilizar el proceso de solicitud y mejorar la atención a los beneficiarios.

A pesar de la existencia de diferentes tipos de pensiones, muchos ciudadanos aún enfrentan dificultades para acceder a sus beneficios. Es fundamental que los interesados se informen sobre los requisitos y procedimientos necesarios para obtener la pensión que les corresponde.