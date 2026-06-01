Cuándo y dónde arrancará Quimsa la gran final de la Liga Nacional de Básquet

La Fusión espera conocer a su rival, que saldrá del choque de este martes entre Gimnasia de Comodoro y Ferro.

Hoy 17:34

Quimsa ya empezó a palpitar una nueva final de la Liga Nacional de Básquet. Luego de eliminar a Boca Juniors y quedarse con la serie semifinal, la Fusión se instaló en la definición por el campeonato y espera conocer a su rival.

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El equipo santiagueño deberá aguardar hasta este martes, cuando Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y Ferro Carril Oeste disputen el quinto y decisivo encuentro de la otra semifinal.

Los primeros partidos serán en Santiago

Lo que sí está confirmado es el calendario para el arranque de la serie por el título.

Quimsa afrontará los dos primeros encuentros en condición de local gracias a la ventaja deportiva obtenida por haber finalizado como el mejor equipo de la fase regular.

El primer juego se disputará el próximo sábado 6 de junio, mientras que el segundo partido será el lunes 8, ambos en el estadio Ciudad de Santiago del Estero.

La serie final se jugará al mejor de siete partidos y Quimsa contará con el beneficio de definir en casa en caso de ser necesario un séptimo encuentro.

La campaña realizada durante la fase regular le permitió asegurarse esa ventaja, que ahora puede resultar determinante en la lucha por el título.

Espera por Ferro o Gimnasia

La otra semifinal llega a su punto culminante luego de una serie sumamente pareja.

Ferro logró empatar la llave tras vencer a Gimnasia de Comodoro por 81 a 73 en Caballito y forzó un quinto partido que se jugará este martes en el estadio Socios Fundadores.

De ese encuentro saldrá el rival de Quimsa en una final que promete emociones fuertes y que tendrá a la Fusión buscando sumar una nueva estrella para su historia.

Con el estadio Ciudad listo para recibir la definición y la ilusión intacta, el conjunto santiagueño ya comenzó la cuenta regresiva para una nueva final de la Liga Nacional.